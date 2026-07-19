Staffel 9Folge 1vom 19.07.2026
Wie weit würdest du für die Liebe gehen? Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Are You the One?
Folge 1: Wie weit würdest du für die Liebe gehen? Teil 1
45 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12
Die Dating-Show greift Singles bei der Partnersuche unter die Arme und wenn alles gut läuft, winkt den Teilnehmern sogar noch ein stolzer Geldgewinn. Doch zunächst müssen 20 Teilnehmer innerhalb eines Monats auf Hawaii zueinander finden.
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Alle Staffeln im Überblick
Are You the One?
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Romanze
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 4, Season 6, Season 8-9: MTV Germany