Staffel 9Folge 6vom 24.07.2026
Auf unbekanntem TerrainJetzt kostenlos streamen
Are You the One?
Folge 6: Auf unbekanntem Terrain
44 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 12
Als sich die Singles auf einer Party austoben, droht die Eifersucht ein Pärchen daran zu hindern, auf ihr Date zu gehen. Frustration kommt auf, als das Haus feststellt, dass nur eines der stärksten Pärchen perfekt zueinanderpasst.
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Alle Staffeln im Überblick
Are You the One?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Romanze
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 4, Season 6, Season 8-9: MTV Germany