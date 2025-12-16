Zum Inhalt springenBarrierefrei
Arme Millionäre Staffel 2

Arme Millionäre (2/8): Geld regiert die Welt

ORF IIIStaffel 1Folge 10vom 16.12.2025
Arme Millionäre (2/8): Geld regiert die Welt

47 Min.Folge vom 16.12.2025

Die Gabriels laben sich neuerdings an den Buffets bei Kaufhauseröffnungen, um Lebensmittelkosten zu sparen. Dennoch reicht das Geld nicht für die Miete. So gehen Paul und Adina wieder einmal auf Jobsuche. Während Paul in einem Fast-Food-Restaurant Arbeit findet, verdient Adina bei einer Sexhotline einige Euros dazu. Inzwischen arbeitet Lilo ihre Schulden bei den Münzbergers ab, worunter ihr schulische Leistung leidet. Besetzung: Sky Du Mont (Paul Gabriel) Mavie Hörbiger (Lilo Gabriel) Andrea Sawatzki (Adina Gabriel) Maxi Warwel (Sarah Gabriel) Ludger Pistor (Fritz) Fritz Hammel (Markus Münzberger) Maria Bachmann (Alexandra Münzberger) Tobias van Dieken (Christoph Münzberger) Karoline Kunz (Franka Münzberger) Regie: Lutz Konermann Bildquelle: ORF/RTL

ORF III
