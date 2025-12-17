Arme Millionäre (3/8): Bittere PillenJetzt kostenlos streamen
Arme Millionäre Staffel 2
Folge 11: Arme Millionäre (3/8): Bittere Pillen
Adina wird bei dem Versuch eine günstige Autobatterie zu erschwindeln von der Polizei geschnappt und zur gemeinnützigen Arbeit in einem Altenheim verdonnert. Paul testet Medikamente, um ein wenig Geld zu verdienen. Die Nebenwirkungen sind verheerend. Er erleidet einen Gedächtnisverlust und wähnt sich wieder als Hotelier, was zu einer peinlichen Konfrontation mit Markus Münzberger führt. Indes sieht Lilo nur eine Möglichkeit, den Schulabschluss zu schaffen: Schummeln. Besetzung: Sky Du Mont (Paul Gabriel) Mavie Hörbiger (Lilo Gabriel) Andrea Sawatzki (Adina Gabriel) Maxi Warwel (Sarah Gabriel) Ludger Pistor (Fritz) Fritz Hammel (Markus Münzberger) Maria Bachmann (Alexandra Münzberger) Tobias van Dieken (Christoph Münzberger) Karoline Kunz (Franka Münzberger) Michael Schönborn (Pharmabezirksleiter) Adele Neuhauser (Schwester Elisabeth) Regie: Oliver Schmitz Bildquelle: ORF/RTL
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick