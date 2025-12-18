Arme Millionäre (5/8): RollenspieleJetzt kostenlos streamen
Arme Millionäre Staffel 2
Folge 13: Arme Millionäre (5/8): Rollenspiele
Paul will aus der desolaten Pension ein ansprechendes Gasthaus machen. Zu viel Stress für die Putzfrau, die ausgerechnet dann kündigt, als eine ganze Busladung Vietnamesen eincheckt. Zu allem Überfluss entpuppen sich die Gäste als Mitglieder der Zigarettenmafia. Alexandra Münzberger weint sich bei Adina über ihren untreuen Ehegatten aus. Für 300 Euro die Stunde hat Adina ein offenes Ohr. Lilo intrigiert und treibt einen Keil zwischen Franka und Julian während Sarah an Christophs Liebe zweifelt. Besetzung: Sky Du Mont (Paul Gabriel) Mavie Hörbiger (Lilo Gabriel) Andrea Sawatzki (Adina Gabriel) Maxi Warwel (Sarah Gabriel) Ludger Pistor (Fritz) Fritz Hammel (Markus Münzberger) Maria Bachmann (Alexandra Münzberger) Tobias van Dieken (Christoph Münzberger) Karoline Kunz (Franka Münzberger) Regie: Michael Karen Drehbuch: Natalie Scharf Bildquelle: ORF/RTL
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick