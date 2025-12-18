Arme Millionäre (6/8): BabyträumeJetzt kostenlos streamen
Arme Millionäre Staffel 2
Folge 14: Arme Millionäre (6/8): Babyträume
Sarah willigt ein, sich noch einmal mit ihrem Ex-Freund Christoph auszusprechen. Als dieser mit einem Anwalt zum Treffen erscheint, hat sie endgültig die Nase voll von ihm. Adina hasst den Gedanken, ihr Enkelkind könne in Armut aufwachsen. Ihre neueste Idee, um an Geld zu kommen: Sie entführt die Haustiere reicher Leute und verlangt anschließend Finderlohn. Paul kämpft weiter um den Erhalt der Pension und Lilo gelingt es endlich, ihrer Erzfeindin Franka den wohlhabenden Julian auszuspannen. Besetzung: Sky Du Mont (Paul Gabriel) Mavie Hörbiger (Lilo Gabriel) Andrea Sawatzki (Adina Gabriel) Maxi Warwel (Sarah Gabriel) Ludger Pistor (Fritz) Fritz Hammel (Markus Münzberger) Maria Bachmann (Alexandra Münzberger) Tobias van Dieken (Christoph Münzberger) Karoline Kunz (Franka Münzberger) Regie: Michael Karen Drehbuch: Natalie Scharf
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick