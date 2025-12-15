Arme Millionäre (2/4): Geld stinkt nichtJetzt kostenlos streamen
Arme Millionäre
Folge 6: Arme Millionäre (2/4): Geld stinkt nicht
Die Gabriels brauchen dringend Geld. Tochter Lilo nimmt einen Job in einem Sushi-Restaurant an. Mutter Adina vermietet ihre alte, leerstehende Villa für Filmaufnahmen. Paul, der vergeblich nach Arbeit sucht, erwägt sogar einen Flugunfall vorzutäuschen, damit die Familie die Lebensversicherung kassieren kann. Besetzung: Sky Du Mont (Paul Gabriel) Mavie Hörbiger (Lilo Gabriel) Andrea Sawatzki (Adina Gabriel) Maxi Warwel (Sarah Gabriel) Gregor Bloéb (Markus Münzberger) Ludger Pistor (Fritz) Maria Bachmann (Alexandra Münzberger) Tobias Vandieken (Christoph Münzberger) Kristian Erik Kiehling (Timo) Karoline Kunz (Franka Münzberger) Regie: Peter Gersina Drehbuch: Nathalie Scharf Kamera: Peter Joachim Krause Musik: Siggi Mueller Bildquelle: ORF/RTL
