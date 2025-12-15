Zum Inhalt springenBarrierefrei
Arme Millionäre

Arme Millionäre (2/4): Geld stinkt nicht

ORF IIIStaffel 1Folge 6vom 15.12.2025
Arme Millionäre (2/4): Geld stinkt nicht

46 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Die Gabriels brauchen dringend Geld. Tochter Lilo nimmt einen Job in einem Sushi-Restaurant an. Mutter Adina vermietet ihre alte, leerstehende Villa für Filmaufnahmen. Paul, der vergeblich nach Arbeit sucht, erwägt sogar einen Flugunfall vorzutäuschen, damit die Familie die Lebensversicherung kassieren kann. Besetzung: Sky Du Mont (Paul Gabriel) Mavie Hörbiger (Lilo Gabriel) Andrea Sawatzki (Adina Gabriel) Maxi Warwel (Sarah Gabriel) Gregor Bloéb (Markus Münzberger) Ludger Pistor (Fritz) Maria Bachmann (Alexandra Münzberger) Tobias Vandieken (Christoph Münzberger) Kristian Erik Kiehling (Timo) Karoline Kunz (Franka Münzberger) Regie: Peter Gersina Drehbuch: Nathalie Scharf Kamera: Peter Joachim Krause Musik: Siggi Mueller Bildquelle: ORF/RTL

ORF III
