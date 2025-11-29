Ars erotica - Die Kunst der EnthüllungJetzt kostenlos streamen
Ars erotica - Die Kunst der Enthüllung
Folge 1: Ars erotica - Die Kunst der Enthüllung
Der nackte menschliche Körper, sichtbar gemacht in den Medien, in der Kunst oder im Internet: ein Tabu? Banale Alltäglichkeit? Oder schlicht ein massenhaft vermarktetes Anschauungsobjekt? Wann sprechen wir von Erotik, wann von Pornografie? In den sozialen Medien oder auf Kanälen wie YouPorn oder OnlyFans sind explizite sexuelle Darstellungen fast schrankenlos zugänglich. In den superprüden USA des Donald Trump wird im Bundesstaat Florida eine Lehrerin entlassen, weil sie im Unterricht eine Darstellung von Michelangelos nacktem David zeigt. In diesem Spannungsfeld begibt sich Regisseur Patrick Cartuz auf eine kunstgeschichtliche Spurensuche. Das Jahrtausende alte indische Kamasutra ist ein pädagogisches Werk, in der römischen Antike war der nackte Mensch nichts Schockierendes. Wann setzte die bürgerliche Tabuisierung ein und welche Rolle spielt Religion? Zu Wort kommen u.a. Künstlerinnen, Politologen und Kunsthistorikerinnen. Bildquelle: ORF/Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion GmbH
