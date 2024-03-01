Arsene Lupin
Folge 23: Der Traum vom Gold
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Der Kriminelle Karst möchte Arsene Lupin loswerden: Er veranlasst eine Entführung von Max, um Lupin zunächst ruhigzustellen und erpressbar zu machen. Dann zwingt er Lupin dazu, 50 Goldbarren aus Fort Knox für ihn zu entwenden.
Copyrights:© 1996 France Animation S.A. / TF1 / Cinar Productions Inc. In trust / Ravensburger Film+TV GmbH