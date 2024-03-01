Zum Inhalt springenBarrierefrei
Arsene Lupin

Der Traum vom Gold

Staffel 1Folge 23vom 01.03.2024
Der Traum vom Gold

Der Traum vom GoldJetzt kostenlos streamen

Arsene Lupin

Folge 23: Der Traum vom Gold

24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6

Der Kriminelle Karst möchte Arsene Lupin loswerden: Er veranlasst eine Entführung von Max, um Lupin zunächst ruhigzustellen und erpressbar zu machen. Dann zwingt er Lupin dazu, 50 Goldbarren aus Fort Knox für ihn zu entwenden.

