Arsene Lupin
Folge 25: Der Zauberfilm
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Karst hat den größenwahnsinnigen Wunsch, der nächste Präsident von Amerika zu werden. Als er davon hört, dass Rudi La Rue Menschen mit seinen Filmen gewollt manipulieren kann, möchte er dies für seine Präsidenten-Wahl für sich nutzen.
Arsene Lupin
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1996 France Animation S.A. / TF1 / Cinar Productions Inc. In trust / Ravensburger Film+TV GmbH