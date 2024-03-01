Zum Inhalt springenBarrierefrei
Arsene Lupin

Der Zauberfilm

RiCStaffel 1Folge 25vom 01.03.2024
Der Zauberfilm

Folge 25: Der Zauberfilm

24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6

Karst hat den größenwahnsinnigen Wunsch, der nächste Präsident von Amerika zu werden. Als er davon hört, dass Rudi La Rue Menschen mit seinen Filmen gewollt manipulieren kann, möchte er dies für seine Präsidenten-Wahl für sich nutzen.

