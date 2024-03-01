Arsene Lupin
Folge 26: Wer zuletzt lacht
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Der Kriminelle Karst und May Hem haben den Onkel von Arsene Lupin in ihre Gewalt gebracht, um Lupin zu erpressen: Für sie soll er nun wertvolle Schätze stehlen. Lupin muss erfinderisch sein, um sich aus der misslichen Lage zu befreien.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Arsene Lupin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1996 France Animation S.A. / TF1 / Cinar Productions Inc. In trust / Ravensburger Film+TV GmbH