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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der feige Ritter

ORF KidsStaffel 1Folge 21vom 18.03.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der feige Ritter

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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 21: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der feige Ritter

12 Min.Folge vom 18.03.2026

Gawain gibt immer wieder damit an, dass er der mutigste Knappe ist. Als er aus Versehen einen Feigheitstrank trinkt, verwandelt er sich jedoch in einen Riesenangsthasen. Damit Gawain wieder der Alte wird, müssen die Freunde zur Quelle des Mutes reisen. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

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