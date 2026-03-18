Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der feige RitterJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 21: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der feige Ritter
12 Min.Folge vom 18.03.2026
Gawain gibt immer wieder damit an, dass er der mutigste Knappe ist. Als er aus Versehen einen Feigheitstrank trinkt, verwandelt er sich jedoch in einen Riesenangsthasen. Damit Gawain wieder der Alte wird, müssen die Freunde zur Quelle des Mutes reisen. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0