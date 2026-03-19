Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der RiesenbändigerJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 24: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Riesenbändiger
12 Min.Folge vom 19.03.2026
Sagramor fühlt sich vernachlässigt, weil er für seine guten Taten kein angemessenes Lob erhält. Sein Zorn darüber lockt Kobold Katoc an. Er überredet Sagramor, ein erfundenes Abenteuer ins Buch der Heldentaten zu schreiben. Sagramor ahnt nicht, was er damit anrichtet. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
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Arthur und die Freunde der Tafelrunde
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