Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Riesenbändiger

ORF KidsStaffel 1Folge 24vom 19.03.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Riesenbändiger

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der RiesenbändigerJetzt kostenlos streamen

Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 24: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Riesenbändiger

12 Min.Folge vom 19.03.2026

Sagramor fühlt sich vernachlässigt, weil er für seine guten Taten kein angemessenes Lob erhält. Sein Zorn darüber lockt Kobold Katoc an. Er überredet Sagramor, ein erfundenes Abenteuer ins Buch der Heldentaten zu schreiben. Sagramor ahnt nicht, was er damit anrichtet. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Arthur und die Freunde der Tafelrunde
ORF Kids
Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Alle 1 Staffeln und Folgen