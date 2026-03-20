Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die verwunschene RüstungJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 26: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die verwunschene Rüstung
12 Min.Folge vom 20.03.2026
Arthur legt sich auf dem Markt eine gebrauchte Ritterrüstung zu. Bei seinen Freunden erntet er damit nur Spott. Doch das Lachen vergeht ihnen bald, da das verrostete Ding magische Kräfte hat. In der Rüstung steckt der Geist des großen Ritters Gottfried. Er verleiht Arthur übernatürliche Kräfte, die ihn zu Ulfins Musterschüler machen. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0