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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die verwunschene Rüstung

ORF KidsStaffel 1Folge 26vom 20.03.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die verwunschene Rüstung

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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 26: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die verwunschene Rüstung

12 Min.Folge vom 20.03.2026

Arthur legt sich auf dem Markt eine gebrauchte Ritterrüstung zu. Bei seinen Freunden erntet er damit nur Spott. Doch das Lachen vergeht ihnen bald, da das verrostete Ding magische Kräfte hat. In der Rüstung steckt der Geist des großen Ritters Gottfried. Er verleiht Arthur übernatürliche Kräfte, die ihn zu Ulfins Musterschüler machen. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

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