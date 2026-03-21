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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Orakel der Grotte

ORF KidsStaffel 1Folge 27vom 21.03.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Orakel der Grotte

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Orakel der GrotteJetzt kostenlos streamen

Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 27: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Orakel der Grotte

12 Min.Folge vom 21.03.2026

Arthur möchte endlich wissen, wer seine Eltern sind. Da hört er von einem Orakel, das angeblich alle Fragen beantworten kann. Gemeinsam mit Morgan und dem Zauberschwert Excalibur macht Arthur sich auf den Weg dorthin. Die zwei ahnen nicht, dass sie gerade im Begriff sind, in eine Falle zu tappen. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

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