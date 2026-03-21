Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Orakel der GrotteJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 27: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Orakel der Grotte
12 Min.Folge vom 21.03.2026
Arthur möchte endlich wissen, wer seine Eltern sind. Da hört er von einem Orakel, das angeblich alle Fragen beantworten kann. Gemeinsam mit Morgan und dem Zauberschwert Excalibur macht Arthur sich auf den Weg dorthin. Die zwei ahnen nicht, dass sie gerade im Begriff sind, in eine Falle zu tappen. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0