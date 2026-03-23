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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Aeryn

ORF KidsStaffel 1Folge 29vom 23.03.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Aeryn

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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 29: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Aeryn

12 Min.Folge vom 23.03.2026

Merlin bemerkt, dass seine Zauberkräfte plötzlich nachlassen. König Uther ist alles andere als erfreut darüber, braucht er doch einen gesunden Magier, um Camelot schützen zu können. Da taucht eine ehemalige Schülerin von Merlin auf: Aeryn. Diese hat sich zu einer mächtigen Magierin entwickelt und ist ganz erpicht auf Merlins Posten - freilich nicht ohne Hintergedanken! Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

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