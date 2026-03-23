Arthur und die Freunde der Tafelrunde: AerynJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 29: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Aeryn
12 Min.Folge vom 23.03.2026
Merlin bemerkt, dass seine Zauberkräfte plötzlich nachlassen. König Uther ist alles andere als erfreut darüber, braucht er doch einen gesunden Magier, um Camelot schützen zu können. Da taucht eine ehemalige Schülerin von Merlin auf: Aeryn. Diese hat sich zu einer mächtigen Magierin entwickelt und ist ganz erpicht auf Merlins Posten - freilich nicht ohne Hintergedanken! Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
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