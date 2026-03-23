Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Eine Nacht in Taol KrennJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 30: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Eine Nacht in Taol Krenn
12 Min.Folge vom 23.03.2026
Ulfin hat einen Schatz im Wald von Taol Krenn versteckt. Die Freunde der Tafelrunde sollen ihn finden, haben aber einen gefährlichen Kontrahenten: den Drachenwolf, den besten Schatzsucher der Welt! Entgegen Ulfins Auftrag beschließen sie, den Schatz gemeinsam zu suchen. Nur Sagramor hat andere Pläne. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
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