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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die vergessene Prinzessin

ORF KidsStaffel 1Folge 31vom 24.03.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die vergessene Prinzessin

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die vergessene PrinzessinJetzt kostenlos streamen

Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 31: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die vergessene Prinzessin

12 Min.Folge vom 24.03.2026

Prinzessin Guinevere ist genervt. Ihre Zofe Madame Birgit lässt sie keinen Moment aus den Augen und erinnert die Prinzessin ohne Unterlass an ihre königlichen Pflichten. Um mehr Freiraum zu haben, holt sich Guinevere magische Unterstützung von Morgan: Einen Duft, der bei jedem, der ihn einatmet, alle Erinnerungen an Guinevere löscht. Dummerweise riecht aber nicht nur Madame Birgit daran. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

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