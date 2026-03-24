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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Lösegeld-Lektion

ORF KidsStaffel 1Folge 32vom 24.03.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Lösegeld-Lektion

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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 32: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Lösegeld-Lektion

12 Min.Folge vom 24.03.2026

Ein entlaufener Hengst inspiriert Ulfin zu einer neuen Aufgabe für die Freunde der Tafelrunde. Gemäß eines alten Brauchs sollen sie beim Besitzer des Hengstes, dem Ritter von Crao, Lösegeld fordern. Arthur und seine Mitstreiter halten diese Tradition aber für falsch und unterlassen es, Lösegeld von Crao zu fordern. Das entpuppt sich im Nachhinein als reichlich fatal! Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

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