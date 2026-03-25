Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Hammer der GigantenJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 33: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Hammer der Giganten
12 Min.Folge vom 25.03.2026
König Horsa will mit Hilfe des sagenumwobenen 'Hammers der Giganten' König Uther stürzen und Camelot erobern. Morgan lässt sich von König Horsa täuschen und unterstützt ihn versehentlich bei seinen Machenschaften. Tatsächlich geht Horsas Plan auf. Nur Arthur kann ihn jetzt noch stoppen! Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
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