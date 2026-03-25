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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Hammer der Giganten

ORF KidsStaffel 1Folge 33vom 25.03.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Hammer der Giganten

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Hammer der GigantenJetzt kostenlos streamen

Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 33: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Hammer der Giganten

12 Min.Folge vom 25.03.2026

König Horsa will mit Hilfe des sagenumwobenen 'Hammers der Giganten' König Uther stürzen und Camelot erobern. Morgan lässt sich von König Horsa täuschen und unterstützt ihn versehentlich bei seinen Machenschaften. Tatsächlich geht Horsas Plan auf. Nur Arthur kann ihn jetzt noch stoppen! Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

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