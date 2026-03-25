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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Feuer der Anderen Welt

ORF KidsStaffel 1Folge 34vom 25.03.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Feuer der Anderen Welt

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Feuer der Anderen WeltJetzt kostenlos streamen

Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 34: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Feuer der Anderen Welt

12 Min.Folge vom 25.03.2026

Mordred will mit Hilfe des 'Feuers der Anderen Welt' endlich Camelot erobern. Um in diese andere Welt zu gelangen, muss er allerdings ein geheimes magisches Portal benutzen. Tatsächlich befindet sich ein solches ausgerechnet am Sitz der Tafelrunde. Mordred greift zu einer List. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

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