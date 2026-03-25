Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Feuer der Anderen WeltJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 34: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Feuer der Anderen Welt
12 Min.Folge vom 25.03.2026
Mordred will mit Hilfe des 'Feuers der Anderen Welt' endlich Camelot erobern. Um in diese andere Welt zu gelangen, muss er allerdings ein geheimes magisches Portal benutzen. Tatsächlich befindet sich ein solches ausgerechnet am Sitz der Tafelrunde. Mordred greift zu einer List. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
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