Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der sagenhafte Gral

ORF KidsStaffel 1Folge 35vom 26.03.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der sagenhafte Gral

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der sagenhafte GralJetzt kostenlos streamen

Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 35: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der sagenhafte Gral

12 Min.Folge vom 26.03.2026

Prinzessin Guinevere reist in den Ferien in ihre Heimat Cameliard. Dabei hat sie, ohne es zu wissen, den sagenhaften Gral mit im Gepäck. Als Arthur und die Freunde der Tafelrunde erfahren, dass der Gral eine dunkle Seite hat, versuchen sie Guinevere zu warnen. Schließlich kann der Gral nicht nur jeden Wunsch erfüllen. Er treibt seinen Besitzer zugleich in den Wahnsinn! Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Arthur und die Freunde der Tafelrunde
ORF Kids
Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Alle 1 Staffeln und Folgen