Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der sagenhafte GralJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 35: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der sagenhafte Gral
12 Min.Folge vom 26.03.2026
Prinzessin Guinevere reist in den Ferien in ihre Heimat Cameliard. Dabei hat sie, ohne es zu wissen, den sagenhaften Gral mit im Gepäck. Als Arthur und die Freunde der Tafelrunde erfahren, dass der Gral eine dunkle Seite hat, versuchen sie Guinevere zu warnen. Schließlich kann der Gral nicht nur jeden Wunsch erfüllen. Er treibt seinen Besitzer zugleich in den Wahnsinn! Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
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