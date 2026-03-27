Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Siegel der KoboldeJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 37: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Siegel der Kobolde
12 Min.Folge vom 27.03.2026
Mithilfe eines Dokuments, das das Siegel der Kobolde trägt, will Igraine beweisen, dass sie die rechtmäßige Thronfolgerin von Britannien ist. Doch Merlin widerspricht. Ihm zufolge darf nur derjenige künftig Britannien regieren, der in der Lage ist, das magische Schwert Excalibur aus dem Stein zu ziehen: Arthur! Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0