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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Siegel der Kobolde

ORF KidsStaffel 1Folge 37vom 27.03.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Siegel der Kobolde

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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 37: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Siegel der Kobolde

12 Min.Folge vom 27.03.2026

Mithilfe eines Dokuments, das das Siegel der Kobolde trägt, will Igraine beweisen, dass sie die rechtmäßige Thronfolgerin von Britannien ist. Doch Merlin widerspricht. Ihm zufolge darf nur derjenige künftig Britannien regieren, der in der Lage ist, das magische Schwert Excalibur aus dem Stein zu ziehen: Arthur! Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

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