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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Klaue des Drachen

ORF KidsStaffel 1Folge 38vom 27.03.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Klaue des Drachen

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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 38: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Klaue des Drachen

12 Min.Folge vom 27.03.2026

Durch Tristans Schuld geht König Uthers wertvolle Drachenkralle verloren. Ersatz muss her! Arthur und seine Freunde beschließen, den Ort aufzusuchen, an dem sich Drachen gerne die Krallen wetzen. Tristan sorgt auf dem Weg dorthin mit magischen Liedern für Unterhaltung. Diese können sogar Regen erzeugen und Einhörner anlocken, was sich alsbald als äußert hilfreich erweist! Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

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