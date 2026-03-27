Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Klaue des DrachenJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 38: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Klaue des Drachen
12 Min.Folge vom 27.03.2026
Durch Tristans Schuld geht König Uthers wertvolle Drachenkralle verloren. Ersatz muss her! Arthur und seine Freunde beschließen, den Ort aufzusuchen, an dem sich Drachen gerne die Krallen wetzen. Tristan sorgt auf dem Weg dorthin mit magischen Liedern für Unterhaltung. Diese können sogar Regen erzeugen und Einhörner anlocken, was sich alsbald als äußert hilfreich erweist! Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
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