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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Zauberwelt in Gefahr

ORF KidsStaffel 1Folge 39vom 28.03.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Zauberwelt in Gefahr

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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 39: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Zauberwelt in Gefahr

12 Min.Folge vom 28.03.2026

Weil König Uther einen wichtigen Menhir aus dem magischen Wald gestohlen hat, ist die 'Andere Welt' geschwächt. Prompt gelangt ein gefährlicher Lindwurm von dort nach Camelot. Leider denkt König Uther nicht im Traum daran, den Menhir zurückzubringen. Arthur und seine Freunde lassen sich daraufhin einen listigen Plan einfallen. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

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