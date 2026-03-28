Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Zauberwelt in GefahrJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 39: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Zauberwelt in Gefahr
12 Min.Folge vom 28.03.2026
Weil König Uther einen wichtigen Menhir aus dem magischen Wald gestohlen hat, ist die 'Andere Welt' geschwächt. Prompt gelangt ein gefährlicher Lindwurm von dort nach Camelot. Leider denkt König Uther nicht im Traum daran, den Menhir zurückzubringen. Arthur und seine Freunde lassen sich daraufhin einen listigen Plan einfallen. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
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