Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Drache der TafelrundeJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 41: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Drache der Tafelrunde
12 Min.Folge vom 30.03.2026
Bei der Mondlichternte gehen seltsame Dinge vor sich. Das magische Schwert büßt plötzlich Glanz und Kraft ein, zugleich wird ein Drache geboren. Gawain, Sagramor und Tristan sind ganz begeistert von dem süßen Monddrachen. Womöglich ist er aber gar nicht so harmlos, wie er aussieht. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
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