Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Rost und FeuerJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 45: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Rost und Feuer
12 Min.Folge vom 01.04.2026
Oh Schreck, das magische Zauberschwert Excalibur rostet plötzlich! Sogleich versucht Ulfin den Übeltäter ausfindig zu machen - doch vergeblich! Unterdessen dämmert Merlin, das Migarou dahinterstecken muss. Doch die Katze ist auf einmal verschwunden. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
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