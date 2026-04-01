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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Rost und Feuer

ORF KidsStaffel 1Folge 45vom 01.04.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Rost und Feuer

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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 45: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Rost und Feuer

12 Min.Folge vom 01.04.2026

Oh Schreck, das magische Zauberschwert Excalibur rostet plötzlich! Sogleich versucht Ulfin den Übeltäter ausfindig zu machen - doch vergeblich! Unterdessen dämmert Merlin, das Migarou dahinterstecken muss. Doch die Katze ist auf einmal verschwunden. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

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