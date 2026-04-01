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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Irrlicht

ORF KidsStaffel 1Folge 46vom 01.04.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Irrlicht

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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 46: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Irrlicht

12 Min.Folge vom 01.04.2026

Arthur und seine Freunde treffen im Wald auf ein Irrlicht, das von König Horsa verfolgt wird. Sie können es in Sicherheit bringen und versuchen, es wieder aufzupäppeln. Keiner ahnt, dass das Irrlicht eine geheime Mission hat: Es soll Excalibur stehlen! Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

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