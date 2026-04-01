Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das IrrlichtJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 46: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Das Irrlicht
12 Min.Folge vom 01.04.2026
Arthur und seine Freunde treffen im Wald auf ein Irrlicht, das von König Horsa verfolgt wird. Sie können es in Sicherheit bringen und versuchen, es wieder aufzupäppeln. Keiner ahnt, dass das Irrlicht eine geheime Mission hat: Es soll Excalibur stehlen! Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0