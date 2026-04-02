Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der große KönigJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 47: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der große König
12 Min.Folge vom 02.04.2026
Arthur will seine Tapferkeit unter Beweis stellen, indem er sich einer waghalsigen Herausforderung aus dem legendären 'Buch der großen Aufgaben' stellt: die Krone des größten Königs aller Zeiten zu finden! Eine schwierige Mission beginnt. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
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