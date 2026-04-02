Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der große König

ORF KidsStaffel 1Folge 47vom 02.04.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der große König

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der große KönigJetzt kostenlos streamen

Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 47: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der große König

12 Min.Folge vom 02.04.2026

Arthur will seine Tapferkeit unter Beweis stellen, indem er sich einer waghalsigen Herausforderung aus dem legendären 'Buch der großen Aufgaben' stellt: die Krone des größten Königs aller Zeiten zu finden! Eine schwierige Mission beginnt. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Arthur und die Freunde der Tafelrunde
ORF Kids
Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Alle 1 Staffeln und Folgen