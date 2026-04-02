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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Rückkehr von Jon Camran

ORF KidsStaffel 1Folge 48vom 02.04.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Rückkehr von Jon Camran

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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 48: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die Rückkehr von Jon Camran

12 Min.Folge vom 02.04.2026

Ein lebendes Skelett namens Jon Camran will sich an Camelot für einst erlittenes Unrecht rächen. König Uther trifft zwar keine Schuld, dennoch lehnt er Verhandlungen mit Camran ab. Stattdessen plant er, das Skelett zu besiegen. Doch Camran erweist sich als so mächtig, dass offenbar nicht einmal Merlin eine Chance gegen ihn hat. Ein Fall für Arthur und seine Freunde! Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

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