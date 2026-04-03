Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die verstoßenen Schwestern

ORF KidsStaffel 1Folge 49vom 03.04.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die verstoßenen Schwestern

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die verstoßenen SchwesternJetzt kostenlos streamen

Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 49: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die verstoßenen Schwestern

12 Min.Folge vom 03.04.2026

König Uther hat genug von Mordreds ständigen Versuchen, Excalibur zu stehlen. Wütend verbannt er gleich die ganze Tintagel-Familie aus dem Königreich Britannien. Arthur und seine Freunde wollen das insbesondere wegen Morgan rückgängig machen und denken sich einen raffiniert klingenden Plan aus. Doch dieser Plan ist leider alles andere als durchdacht! Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Arthur und die Freunde der Tafelrunde
ORF Kids
Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Alle 1 Staffeln und Folgen