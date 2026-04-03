Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die verstoßenen SchwesternJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 49: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Die verstoßenen Schwestern
12 Min.Folge vom 03.04.2026
König Uther hat genug von Mordreds ständigen Versuchen, Excalibur zu stehlen. Wütend verbannt er gleich die ganze Tintagel-Familie aus dem Königreich Britannien. Arthur und seine Freunde wollen das insbesondere wegen Morgan rückgängig machen und denken sich einen raffiniert klingenden Plan aus. Doch dieser Plan ist leider alles andere als durchdacht! Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
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