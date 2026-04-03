Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Diebische SchattenJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 50: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Diebische Schatten
12 Min.Folge vom 03.04.2026
Sagramor ist empört: Jemand hat seine geliebten Orangen gestohlen! Als bald darauf seltene Orangen bei einem Händler gefunden werden, ist der Schuldige offenbar gefunden. König Uther lässt ihn in den Kerker werfen, obwohl der Mann seine Unschuld beteuert. Arthur und Guinevere wollen jedoch auf Nummer sicher gehen und forschen nach. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
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Arthur und die Freunde der Tafelrunde
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