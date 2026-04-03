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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Diebische Schatten

ORF KidsStaffel 1Folge 50vom 03.04.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Diebische Schatten

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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 50: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Diebische Schatten

12 Min.Folge vom 03.04.2026

Sagramor ist empört: Jemand hat seine geliebten Orangen gestohlen! Als bald darauf seltene Orangen bei einem Händler gefunden werden, ist der Schuldige offenbar gefunden. König Uther lässt ihn in den Kerker werfen, obwohl der Mann seine Unschuld beteuert. Arthur und Guinevere wollen jedoch auf Nummer sicher gehen und forschen nach. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

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