Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Ritter aus der FremdeJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 51: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Ritter aus der Fremde
12 Min.Folge vom 04.04.2026
Hugo Cape ist zu Besuch in Camelot. Der junge Ritter aus Franken ist ein richtiger Draufgänger, was zwar seine Vorteile hat, die Zusammenbarbeit mit ihm aber nicht gerade erleichtert. Das fällt Arthur und seinen Freunden prompt auf den Kopf, als sie gemeinsam gegen einen Oger kämpfen sollen. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0