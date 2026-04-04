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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Ritter aus der Fremde

ORF KidsStaffel 1Folge 51vom 04.04.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Ritter aus der Fremde

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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 51: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der Ritter aus der Fremde

12 Min.Folge vom 04.04.2026

Hugo Cape ist zu Besuch in Camelot. Der junge Ritter aus Franken ist ein richtiger Draufgänger, was zwar seine Vorteile hat, die Zusammenbarbeit mit ihm aber nicht gerade erleichtert. Das fällt Arthur und seinen Freunden prompt auf den Kopf, als sie gemeinsam gegen einen Oger kämpfen sollen. Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

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