Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der magische WandteppichJetzt kostenlos streamen
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Folge 52: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der magische Wandteppich
12 Min.Folge vom 04.04.2026
König Uther bekommt einen Wandteppich geschenkt, der jedoch ein magisches Eigenleben besitzt. Nicht nur versetzt er den König in einen Dauerschlaf, auch das Schwert Excalibur ist verschwunden. Alsbald entpuppt sich der Wandteppich als magisches Tor. Als Arthur und Sagramor durch den Zugang treten, schließt er sich hinter ihnen. Jetzt kann nur noch Prinzessin Guinevere helfen! Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Arthur und die Freunde der Tafelrunde
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0