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Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der magische Wandteppich

ORF KidsStaffel 1Folge 52vom 04.04.2026
Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der magische Wandteppich

Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der magische WandteppichJetzt kostenlos streamen

Arthur und die Freunde der Tafelrunde

Folge 52: Arthur und die Freunde der Tafelrunde: Der magische Wandteppich

12 Min.Folge vom 04.04.2026

König Uther bekommt einen Wandteppich geschenkt, der jedoch ein magisches Eigenleben besitzt. Nicht nur versetzt er den König in einen Dauerschlaf, auch das Schwert Excalibur ist verschwunden. Alsbald entpuppt sich der Wandteppich als magisches Tor. Als Arthur und Sagramor durch den Zugang treten, schließt er sich hinter ihnen. Jetzt kann nur noch Prinzessin Guinevere helfen! Bildquelle: ORF/Telepool/© Blue Spirit Productions

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