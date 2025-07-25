Ash vs Evil Dead
Folge 10: Second Coming
32 Min.Folge vom 25.07.2025Ab 16
Anfangs scheint die Reise in die Vergangenheit für Ash nach Plan zu verlaufen, doch dann kommt es in der alten Waldhütte ganz anders als erwartet. In einem alles entscheidenden Kampf stellt sich Ash den Mächten der Unterwelt.
Alle Staffeln im Überblick
Ash vs Evil Dead
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Horror, Comedy, Fantasie, Action, Science Fiction
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-3: LionsGate International (UK) Limited