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Ash vs Evil Dead

The Morgue

ProSieben FUNStaffel 2Folge 2vom 25.07.2025
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Ash vs Evil Dead

Folge 2: The Morgue

27 Min.Folge vom 25.07.2025Ab 18

Ruby hat die Kontrolle über ihre Höllenwesen verloren. Die Dämonen wenden sich gegen sie. Um das Buch der Toten zu beschützen, sucht Ruby Hilfe bei Ash. Gemeinsam mit Kelly und Pablo nehmen sie den Kampf auf - und das ausgerechnet in Ashs Heimatstadt. Pablo leidet indes noch immer unter furchtbaren Visionen.

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