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ProSieben FUNFolge 4vom 25.07.2025
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DUI

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Folge 4: DUI

27 Min.Folge vom 25.07.2025Ab 16

Gerade als Ash mit seinem Vater Frieden schließt, wird der alte Mann auf offener Straße überfahren. Pablo sitzt derweil in Ashs Auto fest. Der Wagen ist besessen und macht nun Jagd auf seinen Besitzer. Kelly stellt in der Zwischenzeit Ruby zur Rede. Sie verlangt die Wahrheit von der Mutter der Dämonen. Gemeinsam versuchen sie, die Höllenwesen aufzuhalten, bevor diese ihren Vater heraufbeschwören können.