Ash vs Evil Dead
Folge 6: Trapped Inside
28 Min.Folge vom 25.07.2025Ab 18
Das Buch der Toten wütet wie ein Geschwür in Pablo. Es geht ihm immer schlechter, doch Ruby sieht in ihm den einzigen Weg, um den Vater der Dämonen zurück in die Hölle zu befördern. Baal sorgt für jede Menge Unruhe: Ein wütender Mob macht sich auf die Suche nach Ash, um Selbstjustiz zu üben. Noch immer glauben die Menschen, dass er für die Morde in der Stadt verantwortlich ist - bis sie die Untoten mit eigenen Augen sehen.
Alle Staffeln im Überblick
Ash vs Evil Dead
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Horror, Comedy, Fantasie, Action, Science Fiction
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Season 1-3: LionsGate International (UK) Limited