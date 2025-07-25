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Ash vs Evil Dead

Trapped Inside

ProSieben FUNStaffel 2Folge 6vom 25.07.2025
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Ash vs Evil Dead

Folge 6: Trapped Inside

28 Min.Folge vom 25.07.2025Ab 18

Das Buch der Toten wütet wie ein Geschwür in Pablo. Es geht ihm immer schlechter, doch Ruby sieht in ihm den einzigen Weg, um den Vater der Dämonen zurück in die Hölle zu befördern. Baal sorgt für jede Menge Unruhe: Ein wütender Mob macht sich auf die Suche nach Ash, um Selbstjustiz zu üben. Noch immer glauben die Menschen, dass er für die Morde in der Stadt verantwortlich ist - bis sie die Untoten mit eigenen Augen sehen.

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