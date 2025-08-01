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Ash vs Evil Dead

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ProSieben FUNStaffel 3Folge 1vom 01.08.2025
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Ash vs Evil Dead

Folge 1: Family

27 Min.Folge vom 01.08.2025Ab 16

Nachdem das Böse ein für alle Mal besiegt scheint, wird Ash sesshaft und eröffnet einen Baumarkt. Wie immer treu an seiner Seite steht Pablo. Kelly entdeckt derweil zufällig im Fernsehen, dass das Buch der Toten wieder aufgetaucht ist. Der Moderator liest daraus vor und beschwört damit die Dämonen der Hölle. Es dauert nicht lange, bis die Monster der Unterwelt erneut ihr Unwesen auf der Erde treiben - und auch Ruby auf der Bildfläche erscheint.

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