Ash vs Evil Dead
Folge 4: Unfinished Business
27 Min.Folge vom 01.08.2025Ab 16
Ashs Vater ist zurück. Als Geist wandelt er wieder auf Erden. Er muss seinem Sohn etwas Wichtiges zeigen. Dafür reisen die beiden durch die Zeit. Der besessene Pablo versucht derweil, Brandy zu entführen. Kelly beschützt das Mädchen unter Einsatz ihres Lebens.
Alle Staffeln im Überblick
Ash vs Evil Dead
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Horror, Comedy, Fantasie, Action, Science Fiction
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-3: LionsGate International (UK) Limited