Ash vs Evil Dead
Folge 5: Baby Proof
28 Min.Folge vom 01.08.2025Ab 16
Ash trifft auf Rubys Nachwuchs und ist überzeugt, dass er der Vater ist. Er erkennt sich in dem Wesen wieder und will es daher lebend fangen. Kelly beschützt Brandy noch immer vor dem besessenen Pablo. Als er im Kampf das Bewusstsein verliert, sieht er seinen verstorbenen Onkel vor sich. Ihm wird klar, dass er sich zwischen Gut und Böse entscheiden muss.
Alle Staffeln im Überblick
Ash vs Evil Dead
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Horror, Comedy, Fantasie, Action, Science Fiction
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-3: LionsGate International (UK) Limited