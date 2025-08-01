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Ash vs Evil Dead

Baby Proof

ProSieben FUNStaffel 3Folge 5vom 01.08.2025
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Baby Proof

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Ash vs Evil Dead

Folge 5: Baby Proof

28 Min.Folge vom 01.08.2025Ab 16

Ash trifft auf Rubys Nachwuchs und ist überzeugt, dass er der Vater ist. Er erkennt sich in dem Wesen wieder und will es daher lebend fangen. Kelly beschützt Brandy noch immer vor dem besessenen Pablo. Als er im Kampf das Bewusstsein verliert, sieht er seinen verstorbenen Onkel vor sich. Ihm wird klar, dass er sich zwischen Gut und Böse entscheiden muss.

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Ash vs Evil Dead
ProSieben FUN
Ash vs Evil Dead

Ash vs Evil Dead

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