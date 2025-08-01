Ash vs Evil Dead
Folge 6: Tales from the Rift
27 Min.Folge vom 01.08.2025Ab 16
Kelly macht Jagd auf Ruby. Völlig allein versucht sie, die Mutter der Dämonen zu vernichten. Daltons Freunde fahren derweil zu Ash. Sie versprechen, ihn zu beschützen und die Erde von den Dämonen zu befreien.
Alle Staffeln im Überblick
Ash vs Evil Dead
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Horror, Comedy, Fantasie, Action, Science Fiction
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-3: LionsGate International (UK) Limited