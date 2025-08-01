Ash vs Evil Dead
Folge 9: Judgement Day
29 Min.Folge vom 01.08.2025Ab 16
Nachdem Brandy aus der Zwischenwelt zurückgekehrt ist, müssen Pablo und Ash auch noch Kelly in die Welt der Lebenden holen. Ruby ist unterdessen auf der Suche nach der Kluft - dem Übergang vom Reich der Lebenden zu dem der Toten. Sie will die Dunkelwanderer aufhalten.
Alle Staffeln im Überblick
Ash vs Evil Dead
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Horror, Comedy, Fantasie, Action, Science Fiction
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-3: LionsGate International (UK) Limited