Asphalt-Cowboys
Folge vom 30.10.2012: Hello Sweden!
45 Min.Folge vom 30.10.2012Ab 12
Auf in den Norden! Asphalt-Cowboy Andreas ist schon ganz heiß auf seine nächste Tour. Von Rostock aus geht es für ihn via Fährschiff nach Schweden - in das Heimatland seines geliebten LKWs. Beim Zwischenstopp am Autohof Berg wird Fernfahrer-Kollege Piet auf seinen Vorzeige-Truck aufmerksam. Die beiden beschließen spontan, einen Teil der Strecke im Konvoi zu fahren. Natürlich wird dabei getestet, welcher Brummi auf der Autobahn besser zieht. Auch Fuhrunternehmer Marten muss auf die Tube drücken. Er ist in die andere Richtung unterwegs und transportiert Zeitschriften gen Süden. Bei Trucker-Legende Siggi stehen die Räder momentan still: Er lässt sich von Profi-Ausstatter Ernst sein Fahrerhaus im großen Stil verschönern.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
