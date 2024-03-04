Asphalt-Cowboys
Folge vom 04.03.2024: Fast Lane in den Himmel
45 Min.Folge vom 04.03.2024Ab 12
Thorsten Eckert muss die Reifen wechseln, bevor er elf riesige Baumstämme aus dem Wald holen kann. Die neuen Pneus sind für den Trucker aus der fränkischen Rhön eine Art Lebensversicherung, den er ist mit seinem Vehikel auf schwer befahrbaren Pisten unterwegs. Markus Rüesegger kauft derweil auf der Fahrt nach Ohio Verpflegung ein. Die amischen Spezialitäten erinnern den gelernten Käsemacher an seine Schweizer Heimat. Und Anne Thiel lädt mit ihrem Vater Ronny Torf auf einen Lastkraftwagen. Dabei machen dem Duo Starkregen und Sturmböen das Leben schwer.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
