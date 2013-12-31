Asphalt-Cowboys
Folge vom 31.12.2013: Mit Herz und Verstand
44 Min.Folge vom 31.12.2013Ab 12
Ruhrpott-Trucker Mike macht sich mitten in der Nacht auf den Weg nach Berlin. Diese Strecke kennt er wie aus dem Effeff, denn der Lkw-Fahrer malocht gerade wie am Fließband. Holzfahrer Thorsten transportiert unterdessen Edelhölzer für eine Versteigerung. Ein Job wie gemacht für den fränkischen Fahrer und seinen Z-Kran. Und Pferdetransporteur Gerald und sein Beifahrer Günther aus Litauen brechen in dieser Folge gen Süden auf. Auf ihrer Tour nach Spanien und Portugal müssen die Pferdeflüsterer elf Rösser versorgen.
