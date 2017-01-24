Asphalt-Cowboys
Folge vom 24.01.2017: Der Plan vom Glück
45 Min.Folge vom 24.01.2017Ab 12
Sport und kunstvolle Körperbemalung haben es ihr angetan: Monika Mast zeigt beim Workout ihre stahlharten Muskeln und ihre neueste Tätowierung. Die Schwäbin transportiert mit ihrem Kipper neuerdings Baustoffe für den Straßenbau. Eine echte Herausforderung - auch für durchtrainierte „Asphalt-Cowgirls“. Piet Hackmann, Mike Cohen, Daniel Schewe und Mike Panzer machen derweil in Kaunitz das 31. Trucker-Treffen unsicher. Dort kommen die Lkw-Fahrer bei zünftigem Country-Sound voll auf ihre Kosten und treffen die Musiker ihrer Lieblingsband.
