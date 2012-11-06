Asphalt-Cowboys
Folge vom 06.11.2012: Jeder Fahrer ist der Beste
Country-Music und gute Laune - das sommerliche Trucker-Festival im niederbayerischen Frontenhausen liefert den Asphalt-Cowboys genau die richtige Abwechslung zum harten Fernfahrer-Alltag. Hier haben die Männer endlich mal Zeit zum Feiern. Nur Transportunternehmer Marten muss auf der Autobahn malochen. Dafür hat er dieses Mal Verstärkung mit an Bord, denn sein Vater greift ihm unter die Arme. Doch schon beim Ankuppeln der Auflieger gibt’s die ersten Probleme. Kollege Andreas genießt inzwischen die relaxte Atmosphäre auf dem Festival und lässt sich dort auch in Sachen Truck-Veredelung inspirieren. Wobei, preisverdächtig ist sein Laster ja eigentlich schon jetzt, genau wie der von seinem Kollegen Sigi. Fahrer Piet hält dagegen wenig von dicken Motoren und teurer Ausstattung. Er dreht die Uhr zurück und trabt, wie früher die Fuhrleute, mit Pferd und Wagen durchs Emsland.