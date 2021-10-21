Asphalt-Cowboys
Folge vom 21.10.2021: Zeitreise
45 Min.Folge vom 21.10.2021Ab 12
Alle Wege führen nach Rom? Christina Scheibs Ziel liegt in der Nähe der Città Eterna. Dort geht es nach den letzten 500 Kilometern mit dem Lkw durch den italienischen Stadtverkehr. Sven Julitz soll derweil einen Rennwagen von Niedersachsen nach Portugal überführen. Der „Asphalt Cowboy“ freut sich riesig auf die Auslandstour, denn normalerweise ist der Brummifahrer nur in Deutschland unterwegs. Und Tom Kemmerers Lastkraftwagen wird von der Polizei eskortiert. Der Schwerlast-Profi transportiert 34 Meter lange Nagelplattenbinder zu einer Baustelle.
