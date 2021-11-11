Asphalt-Cowboys
Folge vom 11.11.2021: König von Polen
45 Min.Folge vom 11.11.2021Ab 12
Holzfahrer Carek steht wegen einer Geschwindigkeitsübertretung drei Monate ohne Führerschein da, deshalb springt Thorsten Eckert für seinen Kollegen ein. Denn die gerodeten Baumstämme in den polnischen Wäldern marschieren nicht von alleine ins Sägewerk. „Asphalt Cowboy“ Jens-Werner Dettmann verbindet derweil in Schweden das Nützliche mit dem Angenehmen. Der Brummi-Fahrer und Hobby-Fotograf hält abseits der Strecke Ausschau nach spannenden Motiven für seine Kamera. Und Stefan Kleiß ist reif für die Insel. Der Reet-Trucker transportiert Schilfrohr nach Sylt.
